الملكة إليزابيث والأمير فيليب.. قصة حب بين

2022/09/08 | 22:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إعلان قصر باكغنهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، عن عمر يناهز 96 عاما، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية في وقت سابق من اليوم نفسه ، نستعرض لكم في هذا التقرير قصة الحب التي جمعتها بزوجها الراحل، الأمير فيليب فبينما كانت الملكة إليزابيث تحتفل باليوبيل بعد اليوبيل، لتصبح العاهل البريطاني الأطول خدمة في التاريخ، كان فيليب دائمًا بجانبها، في قصة قد تكون من أعظم قصص الرومنسيات الملكية في التاريخ، في علاقة حب استمرت سبعة عقود.

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