وفاة الملكة اليزابيث.. ماذا بعد أن

2022/09/08 | 22:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "عملية جسر لندن"، وهي خطة ما بعد الوفاة التي انطلق تنفيذها فور وفاة الملكة، الخميس، كان القصر الملكي يعد لها منذ ستينيات القرن الماضي.

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