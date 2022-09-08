معارك ونفير بين قطيع للذئاب قتل قائده وعشيرة في ذي قار

2022/09/08 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

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تجري عمليات كر وفر بين قطيع للذئاب وعشيرة البو جمعة في محافظة ذي قار، أسفرت عن اصابة 10 اشخاص من العشيرة ومقتل قائد القطيع.

وقال مراسل (بغداد اليوم) انه وبعد مقتل قائد قطيع الذئاب بعملية مسلحة نفذها افراد قرية البو جمعة شرقي محافظة ذي قار ردا على هجوم الذئاب والذي اوقع 10 اصابات بصفوف ابناء القرية..

وتابع ان "قوة تابعة لافراد القرية تصد هجوما عنيفا للذئاب باستخدام الرصاص الحي وقتلت اثنين من الذئاب، فيما يزال افراد العشيرة لغاية الان في حالة نفير عام بحثا عن ذئاب أخرى وتحسبا لهجوم اعنف.

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