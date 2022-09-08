بغداد اليوم تنشر إحصائية بعدد الزوار الوافدين من منفذ المندرية

2022/09/08 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الخميس، إحصائية الزوار الإيرانيين الوافدين عبر منفذ المنذرية الحدودي في ديالى.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان، عدد الزوار الإيرانيين الوافدين الى العراق عبر منفذ المنذرية الحدودي في ديالى لغاية الآن بلغ اكثر من 30570 زائراً، فيما بلغ عدد المغادرين عبر ذات المنفذ 2121 زائراً.

واضاف ان، نحو 96 عراقياً غادر الى إيران عبر منفذ المنذرية فيما بلغ عدد القادمين 165 عراقياً.

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