بايدن يعلن الحداد في بلاده بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

2022/09/08 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

عبر الرئيس الامريكي ، جو بايدن ، اليوم الخميس ، عن حزنه الشديد وتعازيه للعائلة الملكية بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال بايدن في بيان ترجمته (بغداد اليوم)، :"في عالم من التغيير المستمر ، كانت الملكة ذات حضوراً ثابتاً ومصدراً للراحة والفخر لأجيال من البريطانيين ، بما في ذلك العديد ممن لم يعرفوا بلدهم من دونها.



الإعجاب الدائم بالملكة إليزابيث الثانية وحد الشعب عبر الكومنولث.



وشهدت العقود السبعة من حكمها الذي صنع التاريخ على عصر من التقدم البشري غير المسبوق والمسيرة إلى الأمام لكرامة الإنسان".

واضاف:"كانت أول ملكة بريطانية يمكن أن يشعر الناس في جميع أنحاء العالم باتصال شخصي وفوري معها - سواء سمعوها على الراديو كأميرة شابة تتحدث إلى أطفال المملكة المتحدة ، أو تجمعوا حول أجهزة التلفزيون الخاصة بهم لتتويجها ، أو شاهدت خطابها الأخير في عيد الميلاد أو اليوبيل البلاتيني لها على هواتفهم.



وهي ، بدورها ، كرست حياتها كلها لخدمتهم".

وتابع:"بدعم من أميرها المحبوب فيليب لمدة 73 عامًا ، قادت الملكة إليزابيث الثانية دائمًا بنعمة والتزام ثابت بالواجب وقوة لا تضاهى لمثالها.



لقد تحملت مخاطر وحرمان الحرب العالمية إلى جانب الشعب البريطاني وحشدتهم خلال الدمار الناجم عن الجائحة للتطلع إلى أيام أفضل قادمة.



من خلال تفانيها في رعايتها وجمعياتها الخيرية ، دعمت القضايا التي رفعت الناس ووسعت الفرص.



من خلال إظهار الصداقة والاحترام للدول المستقلة حديثًا في جميع أنحاء العالم ، رفعت قضية الحرية وعززت الروابط الدائمة التي ساعدت في تقوية الكومنولث ، الذي أحبته بشدة ، في مجتمع لتعزيز السلام والقيم المشتركة".

ووضح:"كانت الملكة إليزابيث الثانية سيدة دولة ذات كرامة وثبات لا مثيل لهما عملت على تعميق التحالف الأساسي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.



لقد ساعدت في جعل علاقتنا مميزة".

وبين موضحاً :"التقينا بالملكة لأول مرة في عام 1982 ، وسافرنا إلى المملكة المتحدة كجزء من وفد مجلس الشيوخ.



وقد تشرفنا أنها قدمت لنا كرم الضيافة في حزيران 2021 خلال رحلتنا الخارجية الأولى كرئيسة وسيدة أولى ، حيث سحرتنا بذكائها ، وأثارت علينا بلطفها ، وشاركتنا بسخاء في حكمتها.



أخيرًا ، التقت بـ 14 رئيسًا أمريكيًا.



لقد ساعدت الأمريكيين في الاحتفال بذكرى تأسيس جيمس تاون والذكرى المئوية الثانية لاستقلالنا.



وقد وقفت متضامنة مع الولايات المتحدة خلال أحلك أيامنا بعد 11 سبتمبر ، عندما ذكّرتنا بشكل مؤثر بأن "الحزن هو الثمن الذي ندفعه مقابل الحب".

وختم"في السنوات المقبلة ، نتطلع إلى استمرار صداقة وثيقة مع العائلة الملكية، اليوم ، أفكار وصلوات الناس في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع شعب المملكة المتحدة والكومنولث في حزنهم.



نرسل أعمق تعازينا إلى العائلة المالكة ، التي لا تحزن فقط على الملكة ، ولكن والدتها العزيزة ، وجدتها ، وجدتها الكبرى.



سيظهر إرثها بشكل كبير في صفحات التاريخ البريطاني وفي قصة عالمنا".

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