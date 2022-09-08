روسيا تعلن مقتل 120 مسلحاً في سوريا

2022/09/08 | 23:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، الخميس،أن القوات الجوية الروسية دمرت معسكرا للإرهابيين في منطقة الشيخ يوسف بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، وقضت على أكثر من 120 مسلحا.

وقال أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة: “القوات الجوية الروسية دمرت اليوم معسكرا لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة الشيخ يوسف، وقضت بغارات جوية على أكثر من 120 مسلحا ودمرت أربع نقاط لإطلاق الطائرات المسيرة”.

وأكد أنه “تم تدمير كمية من القواذف وحوالي 20 طائرة بدون طيار يديوة الصنع، أعدها الإرهابيون للهجوم على مواقع القوات الروسية في سوريا”.

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