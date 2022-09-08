رونالدو يعود إلى التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد

2022/09/08 | 23:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشف الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة ريال سوسييداد المقررة مساء اليوم الخميس، ضمن دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.وتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في […]

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