تعادل نيس وكولن وسط معارك بين المشجعين

2022/09/09 | 00:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتم تأجيل انطلاق المباراة لمدة 55 دقيقة، بعد اشتباكات عنيفة بين جماهير الفريقين أسفرت عن عدة جرحى.

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