روسيا: الغرب غير راغب في الامتثال لاتفاق الحبوب

2022/09/09 | 00:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي متردد في تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق الحبوب.وأشارت زاحاروفا - في تصريحات أوردتها وكالة "تاس" الروسية - إلى التصريحات الأخيرة لمنسق السياسة …

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