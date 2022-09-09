2022/09/09 | 00:05 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي متردد في تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق الحبوب.
وأشارت زاحاروفا - في تصريحات أوردتها وكالة "تاس" الروسية - إلى التصريحات الأخيرة لمنسق السياسة …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: الغرب غير راغب في الامتثال لاتفاق الحبوب) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأشارت زاحاروفا - في تصريحات أوردتها وكالة "تاس" الروسية - إلى التصريحات الأخيرة لمنسق السياسة …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: الغرب غير راغب في الامتثال لاتفاق الحبوب) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا: الغرب غير راغب في الامتثال لاتفاق الحبوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).