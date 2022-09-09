رئيسة وزراء بريطانيا تعلن انتقال

2022/09/09 | 00:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، اليوم الخميس، انتقال التاج البريطاني الملكي إلى الملك تشارلز الثالث، مقدمة ولائها إلى الملك تشارلز حلفا للملكة إليزابيث الثانية.وقال ليزا تراس - في كلمة عقب إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية - "ينتقل …

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