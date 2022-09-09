نيويورك تايمز: الثروة النفطية العراقية تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد استشراء الفساد في كل الوزارات

2022/09/09 | 00:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الامريكية، الخميس 09/08/2022، أن الدولة في العراق لا تستطيع...

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