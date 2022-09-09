2022/09/09 | 00:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في اليوم العالمي لمحو الامية في تغريدة على...

ظهرت المقالة الأزمات تفاقم الأمية في العراق..



والكاظمي يعتبر مكافحتها محوراُ في التنمية أولاً على المسلة.

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