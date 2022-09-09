دقيقة صمت في الامم المتحدة ومجلس الأمن وزعماء العالم : ملكة بريطانيا الراحلة شخصية استثنائية في التاريخ

2022/09/09 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن -الزمان دقيقة صمت في الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن حداداً على إليزابيث الثانية الامم المتحدة (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – التزمت الجمعية العامة للامم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت حداداً على الملكة اليزابيث الثانية التي توفيت الخميس.وفي مستهل جلسة للجمعية العامة، قدّم رئيسها عبدالله شهيد تعازيه الى الشعب البريطاني، متحدثا […]

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