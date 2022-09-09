تعرف على أبرز الابتكارات الإلكترونية لعام 2022

2022/09/09 | 00:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعشهدت الدورة الأخيرة من معرض راديو برلين السنوي للإلكترونيات الاستهلاكية "IFA"، طرح عدد من أهم الابتكارات المبهرة بمشاركة أكثر من 1000 عارض من أكثر من 30 دولة.وتضمّنت قائمة أبرز الابتكارات المعروضة لعام 2022؛ أكبر تلفزيون OLED في العالم بشاشة ضخمة مقاس 97 بوصة، وشاشة كمبيوتر محمول قابلة للطي قياس 17.3 بوصة، ويمكن طيها إلى حجم مضغوط يبلغ 12.5 بوصة، فضلاً عن حقيبة الحذاء الذكية التي توفِّر إمكانية حفظ الأحذية وإزالة الروائح منها.وكانت الساعة الذكية ذات السوار القابل للنفخ من أبرز الابتكارات لهذا العام، والتي توفّر إمكانية قياس ضغط الدم واختبار تخطيط القلب ECG، إضافة إلى الكشف عن براد بفريزر بألواح أبواب LED تتغير ألوانها حسب الحالة المزاجية والمناسبات.





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