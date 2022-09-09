ائتلاف المالكي يطالب حلفاء الصدر بلعب دور الوسيط بين التيار والاطار

2022/09/09 | 00:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد أكد عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الجمعة، ان حلفاء الصدر من الكرد والسنة هم قريبون من الإطار التنسيقي.وقال الصيهود في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "قرب حلفاء الصدر من التيار والإطار ربما سيجعلهم في موقف حلقة الوصل بين الطرفين وهذا ما نأمله ان يكون لهم دورا في تقريب وجهات النظر".وأضاف انه "لو كان موقف حلفاء الصدر منذ البداية كموقفهم الحالي لما وصل المشهد السياسي الى هذا الانسداد".وتابع الصيهود، ان "العراق يمر بوضع حرج في ظل حكومة تصريف اعمال منقوصة الصلاحيات لذلك يجب على الكتل السياسية جميعًا العمل باتجاه انقاذ البلد".

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