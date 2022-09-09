"ملكة طيبة القلب" و "مصدر إلهام".. إليكم بعض إشادات قادة العالم بالملكة إليزابيث

2022/09/09 | 01:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتذكر العالم الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة أطول فترة حكم لملك بريطاني، إذ تنهال الإشادات من رؤساء حاليين وسابقين.

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