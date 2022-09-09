بريطانيا.. إلغاء مباريات رياضية احتراما لوفاة الملكة اليزابيث

2022/09/09 | 01:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وألغى الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الذي يدير الأقسام الثلاثة تحت الدوري الإنكليزي الممتاز، مبارياته التي كان من المقرر أن تقام مساء الجمعة.وقال إنه سيتم اتخاذ قرار صباح الجمعة بشأن مباريات نهاية الأسبوع بعد مناقشات مع الحكومة البريطانية والمسؤولين الرياضيين.

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