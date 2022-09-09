2022/09/09 | 01:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رد تربويون على قرار وزارة التربية، الخميس 8 أيلول 2022، بعدم طباعة الكتب الدراسية...

ظهرت المقالة تربويون قلقون من عدم طباعة المناهج الدراسية لغياب الموازنة أولاً على المسلة.

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