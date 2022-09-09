إردوغان يعلن اعتقال قيادي كبير في “داعش”.. هل هو زعيم التنظيم؟

2022/09/09 | 01:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الخميس، اعتقال “أحد أهم كبار المسؤولين التنفيذيين في تنظيم داعش”، واسمه “بشار خطاب غزال الصميدعي” الملقب بـ”حجي زيد”. وأضاف إردوغان متحدثا للصحفيين أثناء عودته من زيارة إلى البلقان، بحسب وكالة “الأناضول، قوله إن “الإرهابي بشار خطاب غزال الصميدعي، الملقب بحجي زيد أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في […]

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