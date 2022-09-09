أمريكا تفرض عقوبات على منتجي الطائرات المسيرة الإيرانية المصدرة لروسيا

2022/09/09 | 02:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرضت عقوبات على شركة إيرانية لدورها في تصدير طائرات بدون طيار (مسيرة) إلى روسيا لاستخدامها في غزو أوكرانيا.

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