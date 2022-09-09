سوريا.. قتلى وجرحى بغارات روسية على إدلب

2022/09/09 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن غارات جوية روسية أسفرت عن مقتل 7 سوريين وإصابة 15 آخرين في غربي مدينة إدلب.

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