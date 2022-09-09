2022/09/09 | 05:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xAROTYJ9nwg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لورانس ويلكرسون: يجدر أن يكون الهدف من أي زيارة دبلوماسية أميركية للعراق هو العراق وليس إيران) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لورانس ويلكرسون: يجدر أن يكون الهدف من أي زيارة دبلوماسية أميركية للعراق هو العراق وليس إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).