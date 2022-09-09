كوريا الشمالية تقر قانونا بشأن استخدام السلاح النووي.. وكيم جونغ أون يعلق

2022/09/09 | 05:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر برلمان كوريا الشمالية بالإجماع قانونا يعلن أنها دولة تمتلك أسلحة نووية وقادرة على توجيه ضربة في حالة حدوث غزو، فيما تعهد زعيم البلاد كيم جونغ أون بعدم نزع السلاح النووي لبلاده أو إجراء أي مفاوضات متعلقة بهذه القضية.

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