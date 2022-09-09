مساع أميركية لإخراج العراق من أزمته السياسية

2022/09/09 | 05:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهمية الزيارة التي قامت بها السيدة ليف و توقيتها؟

، بارابارا ليف حذرت بأن المشهد السياسي العراقي "على حافة الهاوية" ماذا يعني ذلك لاميركا؟

هل لا زال العراق على أولويات واشنطن امنيا و كيف يمكن ان يتهدد الامن القومي الأميركي في حال تدهورت أوضاع السياسة العراقية واتجهت الى "الهاوية"؟

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