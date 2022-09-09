2022/09/09 | 08:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واعيبدو أن برشلونة قرر التحرك قضائياً ضد أتلتيكو مدريد بسبب وضع لاعبه المعار أنطوان جريزمان، الذي يلعب حالياً ضمن صفوف الروخي بلانكوس.وأعير الدولي الفرنسي للأتلتي العام الماضي لمدة موسمين، مع تضمن العقد خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو حال خوض جريزمان أكثر من 50% من الدقائق المتاحة في مباريات فريقه.وبحسب شبكة ( بليتشر ريبورت)، فإن الفريق الكتالوني يستعد لرفع دعوى قضائية ضد أتلتيكو مدريد، بشأن المبلغ المطلوب دفعه.يأتي ذلك بسبب الحيلة التي لجأ إليها فريق العاصمة الإسبانية بتعمد إقحام جريزمان في كل مباراة بعد الدقيقة 60، لتفادي تفعيل البند الذي ينص عليه العقد.وذكرت تقارير صحفية أن جريزمان جزء من مؤامرة أتلتيكو على البارسا، بالاتفاق مع مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، الذي أقنعه بالدفع به كبديل في كافة المباريات هذا الموسم.المصدر : كورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة ينوي مقاضاة أتلتيكو بسبب جريزمان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة ينوي مقاضاة أتلتيكو بسبب جريزمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).