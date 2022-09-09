السعودية.. توقيف عصابة سرقة عملاء البنوك بعد فيديوهات

2022/09/09 | 08:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمن العام السعودي عن توقيف عصابة سرقة عملاء البنوك، بعد انتشار فيديوهات "التهديد بالأسلحة".

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