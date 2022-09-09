رئيس الصين يبعث برقية تعزية للملك تشارلز الثالث بوفاة الملكة إليزابيث

2022/09/09 | 08:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، برقية تعزية إلى الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية يوم الجمعة، وفقًا لوسائل الإعلام الصينية الحكومية.

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