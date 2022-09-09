فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع بمخزن للخشب وسط بغداد

2022/09/09 | 09:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واعأعلنت مديرية الدفاع المدني،اليوم الجمعة،عن اخماد حريق اندلع بمخزن للخشب وسط بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن" فرق الدفاع المدني نجحت في احتواء وإخماد حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين تحتوي على مخزن للخشب في منطقة الإسكان مقابل جامعة المأمون الأهلية وسط بغداد".وأضافت أن"فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ استنفرت ودفعت بثقلها وأحكمت سيطرتها على امتداد الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام والدخول وسط المخزن المحترق وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وتابعت أنه"على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".





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