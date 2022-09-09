أوكرانيا تستغل خطة روسية لتحقيق

2022/09/09 | 09:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت أوكرانيا "مكاسب كبيرة" خلال عملياتها العسكرية لاستعادة الأراضي المحتلة من قبضة الروس، بينما واصلت الولايات المتحدة تقديم حزم المساعدات لكييف لمواجهة الغزو الروسي.

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