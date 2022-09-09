اندلاع حريق داخل مخزن للخشب وسط بغداد

2022/09/09 | 09:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، اخماد حريق اندلع بمخزن للخشب وسط بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن" فرق الدفاع المدني نجحت في احتواء وإخماد حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين تحتوي على مخزن للخشب في منطقة الإسكان مقابل جامعة المأمون الأهلية وسط بغداد".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ استنفرت ودفعت بثقلها وأحكمت سيطرتها على امتداد الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام والدخول وسط المخزن المحترق وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وتابعت أن "مديرية الدفاع المدني طلبت فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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