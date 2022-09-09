الحشد يعثر على عبوة ناسفة في الطارمية

2022/09/09 | 09:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن الحشد الشعبي اليوم الجمعة العثور على عبوة ناسفة في قضاء الطارمية.وذكر بيان لهيئة الحشد تلقته ايرث نيوز انه “تمكنت قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي من العثور على عبوة ناسفة متروكة في احدى البساتين بقضاء الطارمية شمالي بغداد.واضاف “”فككت العبوة من قبل مفارز المتفجرات في اللواء، مبينا ان “قوات […]

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