مدير بلدية كربلاء لوكالة نون:(4240) عامل نظافة و(350) الية تشارك في خدمة الزائرين

2022/09/09 | 09:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير بلدية كربلاء المقدسة عن

تشغيل حوالي أربعة الاف عامل لتنظيف

المدينة القديمة من النفايات ومعهم

اكثر من (350) الية مختلفة لرفع الاف

الاطنان من النفايات التي يتوقع ان تصل

الى اثني عشر الف طن في

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