مدير بلديات كربلاء لوكالة نون:تقديرات المسؤوليين المحليين في كربلاء تتوقع حضور (22) مليون زائر

2022/09/09 | 09:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير بلديات كربلاء المقدسة ان

الزيارة الاربعينية هذا العام ستكون

الاكبر من حيث الزخم البشري حيث توقع

مسؤولون محليون ان الاعداد ستصل الى (22)

مليون زائر، مؤكدا ان جهود البلديات

تعتمد على (2650) عام

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