من العراقيين والعرب والاجانب: (2750) طبيب وممرض يشاركون في تنفيذ الخطة الطبية للعتبة الحسينية خلال الاربعين

2022/09/09 | 09:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الصحة والتعليم الطبي

التابعة الى العتبة الحسينية المقدسة

عن مباشرتها في تنفيذ خطتها الطبية في

الزيارة الاربعينية والتي تمتد لمدة

ثلاثة عشر يوما.

وقال رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي

الدكتور

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