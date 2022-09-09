2022/09/09 | 10:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M4T5Jg10Mpk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مديرية دائرة شهداء الرصافة تسعى لتسهيل معاملات المواطنين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مديرية دائرة شهداء الرصافة تسعى لتسهيل معاملات المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).