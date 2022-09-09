الرافدين يحدد قيمة السلف الشخصية للموظفين والمنتسبين والضباط

2022/09/09 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

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حدد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، قيمة السلف الشخصية للموظفين والمنتسبين والضباط.

وذكر المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "السلف الشخصية تصل الى 50 مليون وتشمل الموظفين والمنتسبين والضباط".

واشار الى ان "التقديم على السلف من خلال فروع المصرف في بغداد والمحافظات".

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