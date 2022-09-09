إخماد حريق اندلع داخل مخزن للخشب وسط بغداد

2022/09/09 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

نجحت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، باحتواء وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين تحتوي على مخزن للخشب في منطقة الإسكان مقابل جامع المأمون الأهلية وسط بغداد.وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ استنفرت ودفعت بثقلها وأحكمت سيطرتها على امتداد الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام والدخول وسط المخزن المحترق ".

واضاف أن "الفرق اكملت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وتابع أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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