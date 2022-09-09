2022/09/09 | 10:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 15 ساعة

كربلاء..



تأجيل امتحانات المراحل غير المنتهية

منذ 16 ساعة

التعليم توجه بإحصاء ذوي المعدلات المتفوقة بالسادس الإعدادي

منذ 17 ساعة

كربلاء المقدسة تعطل الدوام الرسمي بدءاً من الأحد وحتى الخميس المقبل

منذ 19 ساعة

بالروابط..



نتائج الامتحانات العامة لطلبة الثالث المتوسط في جميع المديريات

منذ 20 ساعة

مجلس الخدمة يمدد مدة التحديث وتقديم الاعتراضات على نتائج التقاطع الوظيفي

منذ 21 ساعة

التربية تحدد موعد اعلان نتائج الدور الثاني لمرحلة الثالث المتوسط

منذ 22 ساعة

عمليات التجديد تدفع الكرخ لتغيير ملعبه

منذ 23 ساعة

أسعار صرف ادلولار في البورصة العراقية

منذ يوم واحد

البنك المركزي يحذر من التعامل مع المكاتب والشركات غير المرخّصة

منذ يوم واحد

تعرف على حالة الطقس في العراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: السلف الشخصية تصل إلى 50 مليوناً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: السلف الشخصية تصل إلى 50 مليوناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).