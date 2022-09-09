2022/09/09 | 10:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الجمعة ،حيث اعتبر المستثمرون تهديد روسيا بوقف صادرات النفط والغاز لبعض المشترين ، لكن النفط الخام مهيأ للتراجع الأسبوعي الثاني حيث أثرت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار النفط ترتفع وبرنت يتجاوز الـ89 دولار للبرميل المركز الخبري الوطني.

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