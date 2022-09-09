2022/09/09 | 10:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكن جهاز الأمن الوطني ،اليوم الجمعة ،من الإطاحة بعصابة للإتجار بالبشر في بغداد.وقال الجهاز في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/،إنه “و استناداً للمعلومات الاستخبارية التي أكدت وجود عصابة استطاعت تنفيذ عدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جهاز الأمن الوطني يُطيح بعصابة للإتجار بالبشر في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز الأمن الوطني يُطيح بعصابة للإتجار بالبشر في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز الأمن الوطني يُطيح بعصابة للإتجار بالبشر في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).