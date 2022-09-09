2022/09/09 | 11:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة وإيران أصبحتا “بعيدتين” عن أي صفقة تتعلق...

ظهرت المقالة البيت الأبيض: فجوات خطيرة تتوسع مع طهران بشأن الإتفاق النووي أولاً على المسلة.

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