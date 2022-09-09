الأنواء الجوية تفصح عن حالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة

2022/09/09 | 11:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استقراراً في درجات الحرارة.يتبع..





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