حصيلة إصابات

2022/09/09 | 11:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 607 ملايين و456 ألفا و78 إصابة.وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة - بأن إجمالي …

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