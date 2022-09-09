لحظة كارثية.. كاميرا ترصد انهيار جسر بُني حديثًا خلال قص شريط افتتاحه

2022/09/09 | 11:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد غريب بعض الشيء انهار جسر بني حديثًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقارة الأفريقية، بعد أن قطع المسؤولون الشريط خلال افتتاحه في حفل وأمام حشود من السكان في تلك المنطقة، وفقا لرويترز.

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