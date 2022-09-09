الديمقراطي الكردستاني يعلق على طلب

2022/09/09 | 11:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني

صبحي المندلاوي، اليوم الخميس، أن دعوة

زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر

لحلفاءه في تحالف "إنقاذ الوطن"

والمستقلين، ممكن أن تطبق اذا استطاعوا

منع انعقاد جلسة انتخ

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