اصحاب المواكب الحسينية بالعراق:الزائرون ملهوفون على طلب

2022/09/09 | 11:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصبوا موكبهم بديكورات واكسسوارات تعيد

اثر الماضي وترسم صورة ما كانت عليه

الحياة في وقت حدوث معركة الطف ومآسيها،

فالكوز والاقداح والحٍب كلها مصنوعة من

الفخار، وقفوا بلا صياح ودعوات على

السائرين الى كرب

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