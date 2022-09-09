النفط يرتفع بدعم الإمدادات المهددة لكنه يتجه إلى انخفاض أسبوعي

2022/09/09 | 12:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مدعومة باهتمام المستثمرين بتهديد روسيا بوقف صادرات النفط والغاز لبعض المشترين، لكن الخام يتجه لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني مع تأثر الطلب بالزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية وتأثير القيود المرتبطة بفيروس كورونا في الصين.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3% إلى89.37 دولار […]

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