ايران تغلق جميع حدودها مع العراق وتصدر توجيها ’فوريا’ لمواطنيها

2022/09/09 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

قررت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، غلق جميع حدودها مع العراق، فيما اصدرت توجيها ’فوريا’ لمواطنيها.

ووجه وزير الداخلية الايراني، احمد وحيدي في تصريحات تابعتها (بغداد اليوم) بـ "اغلاق كافة الحدود البرية مع العراق مؤقتا لحين توفر الوسائل اللازمة لنقل الزوار الايرانيين الى داخل المدن العراقية".

ودعا الزوار الايرانيين الى "مغادرة كربلاء فوراً عند الانتهاء من الزيارة للسماح لباقي الزوار فرصة اداء الزيارة".

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