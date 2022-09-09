الكويت تخفض سعر البيع الرسمي لخاماتها النفطية لآسيا في تشرين الأول

2022/09/09 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

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خفضت الكويت أسعار البيع الرسمية في تشرين الأول لخامين تبيعهما لآسيا عن الشهر السابق.

وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي في تشرين الأول عند 3.80 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، مقارنة مع 7.80 دولار للبرميل في سبتمبر بحسب رويترز.

كما خفضت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في أكتوبر 4.60 دولار إلى 6.45 دولار للبرميل فوق سعر عمان/دبي.

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