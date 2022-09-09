2022/09/09 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن تمكنه من الإطاحة بامرأتين ينتمين لعصابة إتجار بالبشر في بغداد.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "استناداً للمعلومات الاستخبارية التي أكدت وجود عصابة استطاعت تنفيذ عدة عمليات لبيع الأطفال وتهريبهم من العاصمة بغداد"، لافتاً الى انه "تم تشكيل فريق عمل متخصص من جهاز الأمن الوطني والجهات ذات العلاقة في وزراة الداخلية".

واضاف انه "بعد مقاطعة المعلومات تم تحديد مكان العصابة مدار البحث ومداهمته، ووفقاً للموافقات القضائية تمكن الفريق من القاء القبض على امرأتين اثنتين متلبستين بالجرم المشهود أثناء استلامهن المبلغ المالي المطلوب ثمناً لبيع طفلة حديثة الولادة"، مشيراً إلى انه "تم تسليم المتهمتين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهن".

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